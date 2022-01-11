11 Ocak 2022, Salı
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Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme
Antalya'da 25 yaşındaki hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün ikinci kattan düşüp ağır yaralanması olayıyla ilgili 'öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açılan erkek Aytaç Süleyman Daşbacak, tekrar hakim karşısına çıktı. Olaydan önce Daşbacak'ın yanındaki iki arkadaşı, mahkemede şahit olarak dinlendi. Şahitler, Safiye Nur Gürbüz'ün zanlıyı arayıp intihar edeceğini söylediğini iddia etti.