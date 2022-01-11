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Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme

DHA
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Giriş: 11.01.2022 17:02
Antalya'da 25 yaşındaki hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün ikinci kattan düşüp ağır yaralanması olayıyla ilgili 'öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açılan erkek Aytaç Süleyman Daşbacak, tekrar hakim karşısına çıktı. Olaydan önce Daşbacak'ın yanındaki iki arkadaşı, mahkemede şahit olarak dinlendi. Şahitler, Safiye Nur Gürbüz'ün zanlıyı arayıp intihar edeceğini söylediğini iddia etti.
Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme
Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme
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