Hemen 112’yi aradılar! Görüntüler Türkiye’den...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde altı solungaçlı köpek balığı kıyıya vurdu. Dişi köpek balığının 4,1 metre boyunda ve 400 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

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