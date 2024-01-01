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Hemen 112’yi aradılar! Görüntüler Türkiye’den...

İHA
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Giriş: 01.01.2024 20:14
Mersin'in Akdeniz ilçesinde altı solungaçlı köpek balığı kıyıya vurdu. Dişi köpek balığının 4,1 metre boyunda ve 400 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.
Görüntüler Türkiye’den! Hemen 112yi aradılar GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! HEMEN 112'Yİ ARADILAR

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Hemen 112’yi aradılar! Görüntüler Türkiye’den
Hemen 112’yi aradılar! Görüntüler Türkiye’den
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