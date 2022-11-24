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Hem suçlu hem güçlü! Geç kalan İETT şoförü kontak kapattı

DHA
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Giriş: 24.11.2022 11:51
Bakırköy'de durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular tartıştı. Yolculara sinirlenen şoför, otobüsü yol kenarına park ederek yerinden hareket ettirmedi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Geç kalan İETT şoförü kontak kapattı
Geç kalan İETT şoförü kontak kapattı
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