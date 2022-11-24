Hem suçlu hem güçlü! Geç kalan İETT şoförü kontak kapattı

Bakırköy'de durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular tartıştı. Yolculara sinirlenen şoför, otobüsü yol kenarına park ederek yerinden hareket ettirmedi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.