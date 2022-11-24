24 Kasım 2022, Perşembe
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Hem suçlu hem güçlü! Geç kalan İETT şoförü kontak kapattı
Bakırköy'de durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen İETT şoförü ile yolcular tartıştı. Yolculara sinirlenen şoför, otobüsü yol kenarına park ederek yerinden hareket ettirmedi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.