Hem şehit annesi hem de şehit torunu... Şehit Vedat Kara’nın acılı annesi

Gülsefa Kara oğlu Vedat karayı 1997 yılında Tunceli'de hain bir saldırıda kaybetti. Kaybın ardından 25 yıl geçse de acı ilk günkü gibi taze kaldı. Kara hem şehit annesi hem de şehit torunu... A Haber muhabiri Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er'in görüntüleriyle...

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