Hem kimliği hem hayatı çalındı! İşlemediği suçlar üstüne yazıldı

Bursa'da yaşayan 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi evine gelen bir mahkeme kağıdıyla şoke oldu. Çünkü o kağıtta aslında cezaevinde olduğunu yazıyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Kısa süre sonra kimliğinin çalındığını o kimliği çalan kişinin de bir suç makinesi olduğunu öğrendi. Suçsuz olduğunu ispat edene kadar da hayatı kabusa döndü.

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