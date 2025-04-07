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Hem kimliği hem hayatı çalındı! İşlemediği suçlar üstüne yazıldı

Hem kimliği hem hayatı çalındı! İşlemediği suçlar üstüne yazıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 12:11
Bursa'da yaşayan 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi evine gelen bir mahkeme kağıdıyla şoke oldu. Çünkü o kağıtta aslında cezaevinde olduğunu yazıyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Kısa süre sonra kimliğinin çalındığını o kimliği çalan kişinin de bir suç makinesi olduğunu öğrendi. Suçsuz olduğunu ispat edene kadar da hayatı kabusa döndü.
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Hem kimliği hem hayatı çalındı! İşlemediği suçlar üstüne yazıldı
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