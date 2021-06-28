28 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2021 15:35
Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden istilacı, zehirli aslan balığı hem diğer balık türlerini hem de insanları tehdit ediyor. Prof. Dr. Serap Ergene, "Denize giren insanlar açısından zehirli olduğu için üzerine bastığınızda veya bir şekilde dikeni size battığında çok acılı yaralara, kangrenlere sebep olabiliyor" dedi.
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Sarıyer'de eşine az rastlanan olay! Bölgeyi tribüne çevirdiler
Sarıyer'de eşine az rastlanan olay! Bölgeyi tribüne çevirdiler
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Genç kız dehşeti yaşadı! 9 metrelik...
Bakkala gelen gülme krizine giriyor
Bakkala gelen gülme krizine giriyor
Dünyayı ele geçirecekler
"Dünyayı ele geçirecekler"
Çalıların arasında bulduğu Bugatti'yi restore etti! Son halini paylaştı
Çalıların arasında bulduğu Bugatti'yi restore etti! Son halini paylaştı
Tedavi ettiği hasta kâbusu oldu!
Tedavi ettiği hasta kâbusu oldu!
Hem istilacı hem de zehirli! Aslan balığı...
Hem istilacı hem de zehirli! Aslan balığı...
Oyuncak deposunda yangın
Oyuncak deposunda yangın
Görkem Hasdemir'den geriye bu görüntüler kaldı
Görkem Hasdemir'den geriye bu görüntüler kaldı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler!
Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler!
Daha Fazla Video Göster