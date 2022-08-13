13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Hem hırsız hem sapık! Önce öptü sonra telefonunu çaldı! Kadın konuştu: ... 'Rüya mı gerçek mi emin olamadım'
İstanbul’un Kartal ilçesinde meydana gelen bir olayda eve giren bir hırsız, odanın karanlık olması sebebiyle kendisini erkek arkadaşı zanneden kadını ilk önce öptü ardından da telefonunu çaldı. Uyku sersemi kadın uyumak için yatağına geri gittiğinde sevgilisini görünce korkuyla bağırmaya başladı. Evden kaçan ve kısa süre içinde yakalanan hırsız, suçlamaları reddetti.