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Hem hırsız hem arsız! Çaldığı kıyafetle mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi

DHA
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Giriş: 29.10.2021 17:02
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde mağazanın önündeki askılarda bulunan iki eşofman altını çantasına atıp çalan kadın, ertesi gün sonra ürünlerden birini giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi. Dükkan sahibi tepki verdiği kadına tokat atarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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