29 Ekim 2021, Cuma
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Hem hırsız hem arsız! Çaldığı kıyafetle mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde mağazanın önündeki askılarda bulunan iki eşofman altını çantasına atıp çalan kadın, ertesi gün sonra ürünlerden birini giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi. Dükkan sahibi tepki verdiği kadına tokat atarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.