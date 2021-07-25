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Hem balıkçı, hem kaptan, hem de eski bir milli kürekçi

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Giriş: 25.07.2021 12:06
A Haber ekibinin yolu, Anadolu Hisarı’nda yaşayan, Kemal amca ile kesişti. Kemal amca; hem balıkçı, hem kaptan, hem eski milli kürekçi. Hatta şimdilerde ise bir turizm şirketinin sahibi. İşte Kemal amcanın sıfırdan inşa ettiği yaşamının öyküsü.

Hem balıkçı, hem kaptan, hem de eski bir milli kürekçi Kemal amcanın öyküsü.

Anadolu Hisarı'nın bilinen ve sevilen isimlerinden, Kemal Hoşgör'ün deniz sevdası çocukluk yıllarından başladı.

Hoşgör kendini şu ifadelerle anlattı:

''Ben 1942 İstanbul Anadolu Hisarı doğumlu Kemal Hoşgör. Bir balıkçının oğluyum bende de babam gibi balıkçı oldum. Denizde babadan görme bilgilerimle balık tutmaya başladım. İlkokulu bıraktıktan sonra devamlı balıkçı oldum ve yaşım ilerledikten sonra bir spor merakı sardı. Hem balıkçılık yapıyordum, hem babama yardım ediyordum bir de spor yapıyordum. Sporda başarılı oldum. Anadolu Hisarı'nda yetiştim. Milli takıma kadar seçilme hakkını gördüm kendim de o arada Fenerbahçe peşime takıldı. Beni transfer etti 10 sene küre çektim birçok birinciliklerim var, İstanbul şampiyonluğu var .''

Kemal Hoşgör'ün balıkçılıkla başladığı deniz serüveni, turizmcilikle devam ediyor...

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