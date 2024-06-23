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Helikopterle trafik denetimi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 15:46
Bayram tatilinin son günüde binlerce kişi dönüş yoluna geçti. Başkent Ankara'da da ekipler helikpoterli trafik denetimi yapıyor. A Haber muhabiri murat sekban detayları aktardı.
Helikopterle trafik denetimi
Helikopterle trafik denetimi
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