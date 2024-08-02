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Helikopterin düştüğü bölge böyle görüntülendi!

Helikopterin düştüğü bölge böyle görüntülendi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 21:16
Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için giden helikopterin düştüğü bölge drone ile havadan görüntülendi.
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Helikopterin düştüğü bölge böyle görüntülendi!
Helikopterin düştüğü bölge böyle görüntülendi!
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