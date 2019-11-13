Helikopter anne ne demek? Çocuğa zararları neler?

Küçük bir çocuğun annesini tanımlarken psikoloğa söylediği, “Annem tıpkı bir helikopter gibi başımın etrafında dönmekte” cümlesi psikoloji literatürüne ‘helikopter ebeveyn’ kavramını kazandırdı. Çocuklarını sürekli planlayan, mükemmeliyetçi biri olarak yetiştirmeye çalışan anne ve babalar aslında çok da doğru bir adım atmıyor. Peki ‘helikopter ebeveynler’ çocuklarına iyilik yerine nasıl kötülük yapıyor? A Haber muhabiri Rüya Akkuş bu sorunun yanıtı Psikolog Nihal Arvas Yanık’a sorudu. İşte detaylar…