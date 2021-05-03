'Hele Yar Zalım Yar' adlı türküyü Kemal Sunal hangi filmde seslendirmiştir? | Kim Milyoner Olmak İster'de o an...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleycisi ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde sorulan "Hele Yar Zalım Yar' adlı türküyü Kemal Sunal hangi filmde seslendirmiştir?" sorusu geceye damgasını vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki o anlar..

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