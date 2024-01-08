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Heimlich yine can kurtardı! Öğretmen öğrencine can oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 14:47
Kırklareli'de okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci öğretmeni tarafından yapılan “heimlich” manevrasıyla kurtarıldı. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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