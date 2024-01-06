“Heimlich manevrası” ile küçük çocuğun hayatını kurtardı

Ankara’nın Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesinde, LGS ve YKS Kurs Merkezi’ne bir veli, 2 yaşındaki çocuğu ile geldi. Kursta öğrenim gören çocuğunun ders zilinin çalmasını beklediği esnada küçük çocuğun elinde tuttuğu çikolata nefes borusuna kaçtı. Küçük çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden anne, kucağına alıp sırtına vurarak nesneyi çıkarmaya çalıştı. O esnada koridordan geçen matematik öğretmeni Ömer Erdemir, çocuğu annesinden alarak müdahalede bulundu. Erdemir, küçük çocuğa “Heimlich manevrası” olarak bilinen ilk yardım tekniğini uygulayarak, nefes borusuna kaçan çikolata parçasını çıkardı. Erdemir’in uyguladığı müdahale kurs merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.