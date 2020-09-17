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Hedefi tam 12'den vuruyorlar! Özel Harekat Polisleri operasyonlara böyle hazırlanıyor!
Meskun mahalde, kırsal alanda tüm şartlar altında günün her saatinde yüksek riskli operasyonları yapma kabiliyetine sahipler; onlar devletin 'Çelik Bileği' Özel Harekat Polisleri. A Haber, Özel Harekat Polislerinin eğitimlerine konuk oldu. Detayları A Haber Muhabiri Yasin Anzerli aktardı.