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Hedefi tam 12'den vuruyorlar! Özel Harekat Polisleri operasyonlara böyle hazırlanıyor!

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Giriş: 17.09.2020 16:45
Güncelleme:17.09.2020 16:46
Meskun mahalde, kırsal alanda tüm şartlar altında günün her saatinde yüksek riskli operasyonları yapma kabiliyetine sahipler; onlar devletin 'Çelik Bileği' Özel Harekat Polisleri. A Haber, Özel Harekat Polislerinin eğitimlerine konuk oldu. Detayları A Haber Muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
Hedefi tam 12'den vuruyorlar!
Hedefi tam 12'den vuruyorlar!
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