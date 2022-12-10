10 Aralık 2022, Cumartesi
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HDP'li vekil devletin "gizli" bilgilerini açıklamaya kalktı! Bakan Soylu ihanet girişimine geçit vermedi: Açıklayamazsın hainsin
HDP'li Mersin Milletvekili Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi Rıdvan Turan, devletin gizli kalması gereken bilgileri, genel kurulda açıklamak istedi. HDP'li vekilin ihanet sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçit vermedi. Bakan Soylu, gizli kalması gereken bilgileri açıklamak isteyen HDP'li vekile "açıklayamazsın, hainsin" diye karşılık verdi. Yaşanan gerilim sonucunda oturuma ara verildi.