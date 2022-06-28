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HDP’li Sırrı Sakık’tan 6’lı masaya sert eleştiri: Muhtar kadar oy alamıyorlar

A Haber
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Giriş: 28.06.2022 16:30
HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, ''Türkiye genelinde, Diyarbakır Bağlar ilçesindeki bir muhtar kadar oy alamayanlar gelip bize parmak sallıyorlar.'' diyerek altılı masayı hedef aldı. ''Bize saygı göstermeyenleri yok hükmünde sayarız'' diyen Sakık, Kılıçdaroğlu'nun ''Bize katılın'' mesajlarını da sert sözlerle eleştirdi.
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