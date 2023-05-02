02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları HDP'li Filiz Koçali PKK'nın kanalında itiraf etti! Kılıçdaroğlu'na terörün desteğini böyle açıkladı: Rahat olması lazım

HDP'li Filiz Koçali PKK'nın kanalında itiraf etti! Kılıçdaroğlu'na terörün desteğini böyle açıkladı: Rahat olması lazım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2023 12:15
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her gün destek açıklaması yapan PKK'nın sözde elebaşları, oy vermeleri içinde seçmenlere çağrıda bulunuyor. PKK'nın kanalına konuk olan HDP'li Filiz Koçali ise Kılıçdaroğlu'na önemli tavsiyelerde bulundu. PKK'nın açıkça verdiği desteğin önemine dikkat çeken Koçali CHP liderine "Rahat olması lazım. PKK'nın desteği çok önemli" diyerek ittifakı açık açık gözler önüne serdi.
Süper hızlı tren ne zaman yollarda?
Süper hızlı tren ne zaman yollarda?
81 il 922 ilçe için kültür adımı
81 il 922 ilçe için kültür adımı
Ders kitapları 19 yıldır ücretsiz
Ders kitapları 19 yıldır ücretsiz
Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor
Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor
Azerbaycan’dan 1000 konutluk proje
Azerbaycan'dan 1000 konutluk proje
HDP’li Filiz Koçali PKK’nın kanalında itiraf etti!
HDP'li Filiz Koçali PKK'nın kanalında itiraf etti!
Marmaray’da intihar!
Marmaray'da intihar!
Korkudan dokunamadılar! Cezası 244 bin TL
Korkudan dokunamadılar! Cezası 244 bin TL
4 saldırgandan motosikletliye saldırdı
4 saldırgandan motosikletliye saldırdı
Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den!
Kartpostalları aratmayan görüntüler Türkiye’den!
Kan donduran olay! Aslan 6 yaşındaki çocuğa...
Kan donduran olay! Aslan 6 yaşındaki çocuğa...
Sis filtresi! Hayran bıraktı
Sis filtresi! Hayran bıraktı
Daha Fazla Video Göster