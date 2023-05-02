02 Mayıs 2023, Salı
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HDP'li Filiz Koçali PKK'nın kanalında itiraf etti! Kılıçdaroğlu'na terörün desteğini böyle açıkladı: Rahat olması lazım
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her gün destek açıklaması yapan PKK'nın sözde elebaşları, oy vermeleri içinde seçmenlere çağrıda bulunuyor. PKK'nın kanalına konuk olan HDP'li Filiz Koçali ise Kılıçdaroğlu'na önemli tavsiyelerde bulundu. PKK'nın açıkça verdiği desteğin önemine dikkat çeken Koçali CHP liderine "Rahat olması lazım. PKK'nın desteği çok önemli" diyerek ittifakı açık açık gözler önüne serdi.