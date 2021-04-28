Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve Ramazan ayının son cuma günü olan 7 Mayıs'ta ibadete açılacak camide son hazırlıklar yapılıyor. Hat levhalarının asıldığı camiye, Manisa'da özel dokunan deve tüyü rengi halılar serildi. Caminin 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyundaki 60 ışıklı avizesi de monte edildi. Çelikten yapılan 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana kapı caminin girişine takıldı.