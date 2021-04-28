28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi

Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2021 12:03
Güncelleme:28.04.2021 12:03
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve Ramazan ayının son cuma günü olan 7 Mayıs'ta ibadete açılacak camide son hazırlıklar yapılıyor. Hat levhalarının asıldığı camiye, Manisa'da özel dokunan deve tüyü rengi halılar serildi. Caminin 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyundaki 60 ışıklı avizesi de monte edildi. Çelikten yapılan 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana kapı caminin girişine takıldı.
Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi
Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi
5 bin kişilik konser deneyi sonuçlandı
"5 bin kişilik konser" deneyi sonuçlandı
Tam kapanmada camiler açık mı?
Tam kapanmada camiler açık mı?
Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Tam kapanmada neler yasak?
Tam kapanmada neler yasak?
“Tam kapanma” göçü!
“Tam kapanma” göçü!
Yenikapı-Kirazlı metrosu doldu taştı!
Yenikapı-Kirazlı metrosu doldu taştı!
Korkunç olay! 3 çocuk çırpınarak can verdi
Korkunç olay! 3 çocuk çırpınarak can verdi
Ceviz büyüklüğünde yağdı
Ceviz büyüklüğünde yağdı
Kamuda bayram tatili 9 gün oldu
Kamuda bayram tatili 9 gün oldu
Ağzı açık izlediler! Kuyruğun sonu yok
Ağzı açık izlediler! Kuyruğun sonu yok
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
Daha Fazla Video Göster