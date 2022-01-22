22 Ocak 2022, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomist ve akademisyenlerle buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 14.30'da ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Nebati, bu toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.