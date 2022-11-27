Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı: Suç duyurusunda bulunduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor." mesajını paylaştı. Nebati, "İncelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik." ifadelerini kulandı.