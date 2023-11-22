22 Kasım 2023, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "döviz" açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını duyurdu.