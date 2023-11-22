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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "döviz" açıklaması

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Giriş: 22.11.2023 15:49
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını duyurdu.
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