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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CHP'ye uyarı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 15:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'i kabulüyle başlayan siyasetteki "yumuşama süreci" kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Görüşme sonrası CHP heyeti tarafından yapılan açıklamaya Bakan Şimşek'ten tepki geldi. Şimşek CHP'nin tribünlere oynadığına dikkat çekerek, "Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerini kullandı.
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