Hazine arazisine yapılan kaçak villa ekipler tarafından yıkıldı!

Edinilen bilgiye göre, Mumcular Gölbaşı Mahallesi'ndeki hazine arazisine S.Y. tarafından 2018 yılında 10 gün içerisinde kaçak yapı dikildi. 3 katlı binanın çevresine depo gibi eklentiler yapıldı. Kaçak yapıyla ilgili, yasal işlemlerin ardından yıkım kararı verildi. Karar, aylar öncesinde S.Y.'ye yazılı ve sözlü olarak birkaç kez tebliğ edilmesine rağmen tahliye işlemi yapılmadı. Tahliyenin yapılmaması üzerine bugün Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve jandarma ekipleri tahliye ve yıkım için bölgeye gitti. Kaçak binayı yapan vatandaş, tahliye ve yıkımı kendisinin yapacağını ifade etti. Ekipler ise kendisine aylardan bu yana tebliğin yapılmasına rağmen bir adım atılmadığını, tahliye ve yıkımın bugün gerçekleşeceğini iletti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN