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Hazar Ergüçlü biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu

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Giriş: 15.12.2022 16:32
Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü beş yıllık ilişkilerini noktaladı. Sürpriz ayrılığın ardından Hazar Ergüçlü'den ilk açıklama geldi.
Ergüçlü biten ilişkisinin ardından konuştu
Ergüçlü biten ilişkisinin ardından konuştu
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