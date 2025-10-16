16 Ekim 2025, Perşembe

Hayvanseverlere sahiplendirme tuzağı! Kedi sahiplenmek istedi dolandırıldı

Hayvanseverlere sahiplendirme tuzağı! Kedi sahiplenmek istedi dolandırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 14:39
Petshoplarda hayvan satışı yasak. Sahiplenmek isteyenler için ise birçok aracı kurum var. Ama sevimli dostlarımız üzerinden, hayvanseverlere tuzak kurak kuranlar da var. İstanbul'da bir aile düştü o tuzağa. Bir internet sitesinde gördükleri kediyi sahiplenmek istediler. Bakın devam eden süreçte neler yaşadılar…
