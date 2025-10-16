16 Ekim 2025, Perşembe
Hayvanseverlere sahiplendirme tuzağı! Kedi sahiplenmek istedi dolandırıldı
Petshoplarda hayvan satışı yasak. Sahiplenmek isteyenler için ise birçok aracı kurum var. Ama sevimli dostlarımız üzerinden, hayvanseverlere tuzak kurak kuranlar da var. İstanbul'da bir aile düştü o tuzağa. Bir internet sitesinde gördükleri kediyi sahiplenmek istediler. Bakın devam eden süreçte neler yaşadılar…