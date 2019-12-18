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18.12.2019

Hayvansever temizlikçi A Haber'e konuştu!

Bursa Osmangazi'de temizlik işçisi Hidayet Sevinç’in soğuk kış gününde beresini bir sokak kedisinin başına taktığı fotoğraf sosyal medyada fenomen oldu. Yaptığı hareket ile hayvanseverlerin sevgisini kazanan Sevinç’e A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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