Hayvanları katledip ayin yapan kişi tutuklandı
Hayvanları katledip ayin yapan kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 20:46
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü. Şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ramazan K., tutuklandı.
