28 Aralık 2021, Salı
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Hayvanat bahçesinde dehşet verici olay! Çocuklar da şahit oldu… Aslan kendi yavrusunu böyle yedi
Son dakika dünya haberi… Hayvanat bahçesine giden ziyaretçiler gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Çocukların da gözü önünde gerçekleşen olayda erkek aslan yeni doğan yavrusunu yedi. İşte o anlar…