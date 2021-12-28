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Hayvanat bahçesinde dehşet verici olay! Çocuklar da şahit oldu… Aslan kendi yavrusunu böyle yedi

İHA
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Giriş: 28.12.2021 11:26
Son dakika dünya haberi… Hayvanat bahçesine giden ziyaretçiler gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Çocukların da gözü önünde gerçekleşen olayda erkek aslan yeni doğan yavrusunu yedi. İşte o anlar…
Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar da şahit oldu HAYVANAT BAHÇESİNDE DEHŞET! ÇOCUKLAR DA ŞAHİT OLDU
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Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar...
Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar...
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