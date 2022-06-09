09 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Ellerini uzattı neye uğradığını şaşırdı... Çığlıklar yükseldi
Son dakika dünya haberi... Hayvanat bahçesini ziyaret eden adam orangutanı izlediği sırada olacaklardan habersiz ellerini uzattı. Sonrasında yaşanan panik saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o anlar...