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Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Ellerini uzattı neye uğradığını şaşırdı... Çığlıklar yükseldi

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Giriş: 09.06.2022 09:41
Son dakika dünya haberi... Hayvanat bahçesini ziyaret eden adam orangutanı izlediği sırada olacaklardan habersiz ellerini uzattı. Sonrasında yaşanan panik saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o anlar...
Elini uzattı neye uğradığını şaşırdı! Dehşet anları ELİNİ UZATTI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! DEHŞET ANLARI

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