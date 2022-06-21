21 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Haymana’da sel felaketi: Böyle bir yağış daha görmedim
Ankara Haymana’da etkili olan şiddetli yağışın akabinde meydana gelen sel afeti sebebiyle pek çok ev ile ahır sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu. Mahalle muhtarı felaketin ardından yaptığı açıklamada, “Ben böyle bir yağış daha görmedim” şeklinde konuştu.