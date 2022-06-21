Haymana’da sel felaketi: Böyle bir yağış daha görmedim

Ankara Haymana’da etkili olan şiddetli yağışın akabinde meydana gelen sel afeti sebebiyle pek çok ev ile ahır sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu. Mahalle muhtarı felaketin ardından yaptığı açıklamada, “Ben böyle bir yağış daha görmedim” şeklinde konuştu.

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