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Haymana'da 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu!

Haymana'da 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 01:24
Ankara'nın Haymana ilçesinde Sakarya Meydan Muhaberesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu.
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