25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Haydarpaşa Garı'nda yangının izleri siliniyor! Restorasyonda sona gelindi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 11:12
İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Haydarpaşa Garı'nda yapılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. 8 yıldır devam eden restorasyonun yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haydarpaşa Garı’nda yangının izleri siliniyor!
Haydarpaşa Garı'nda yangının izleri siliniyor!
Hatalı manevra böyle kaza getirdi
Hatalı manevra böyle kaza getirdi
Apa Barajı’nda kuraklık tehlikesi!
Apa Barajı'nda kuraklık tehlikesi!
Şoförünün polisten ölümüne kaçışı kamerada
Şoförünün polisten ölümüne kaçışı kamerada
Mersin’de insan ticareti operasyonu: 8 tutuklama
Mersin'de insan ticareti operasyonu: 8 tutuklama
Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti
Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti
Artvin’in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı
Artvin'in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı
Cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu
Cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu
Tekirdağ’da mahalle arasındaki arazi yangın
Tekirdağ'da mahalle arasındaki arazi yangın
Her yıl binlerce yavru çıkıyor
Her yıl binlerce yavru çıkıyor
Taksim’de taşkınlık çıkartan şüpheli gözaltına alındı
Taksim'de taşkınlık çıkartan şüpheli gözaltına alındı
Köprüde intihar girişimi
Köprüde intihar girişimi
Daha Fazla Video Göster