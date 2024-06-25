Haydarpaşa Garı'nda yangının izleri siliniyor! Restorasyonda sona gelindi

İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Haydarpaşa Garı'nda yapılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. 8 yıldır devam eden restorasyonun yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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