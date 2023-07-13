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Haydarpaşa Garı için geri sayım

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Giriş: 13.07.2023 16:45
Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak. Arkeopark alanındaki çalışmalar da İstanbul'un tarihine ışık tutacak" ifadelerini kullandı.
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