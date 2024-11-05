05 Kasım 2024, Salı
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Hayattan koparılan Zühre'nin okul sırası boş kaldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı. 6'ncı sınıfa giden Zühre'nin okulunda hüzün hakim olurken, arkadaşları boş kalan sırasına çiçek ve anı defteri bıraktı. Alkollü sürücü ise adliyeye sevk edildi.