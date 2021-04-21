'Hayatım gözlerimin önünden geçti' Kaz saldırısı kamerada

Antalya'da kızının bisikletini almak için girdiği bahçede, beslediği kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz'ün telefonu kırıldı ve dizinden yaralandı. Kazların saldırısına uğrayan talihsiz adam, "Düştüğüm zaman hayatım gözümün önünden geldi geçti. Üzerime çıkıp ısıracaklar diye düşündüm" dedi. Olayın görüntüleri ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın sonrasında kazlar da satışa çıkartıldı.