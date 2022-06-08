08 Haziran 2022, Çarşamba
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Hayat Neccar'ın babasından kan donduran hareket! Mahkeme salonu buz kesti
Solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaklaşık 2 yıl önce yaşamını yitiren 1 yaşındaki Hayat Neccar bebeğin ölümüne ilişkin davada çıkan yeni kararla, Hayat bebek bir kez daha öldü. Savcılığın "sistematik bir şekilde evladını öldürdü" tespitiyle cani anneye açtığı davada baba, "eşimden şikayetçi değilim" diyerek ölen bebeğinin hatırasına sahip çıkmadı. Mahkeme, hatırası bile sahipsiz kalan bebeğin haklarının temsil edebilmesi için temsil kayyumu atanmasını istedi.