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Hayat kurtaran yelek! Motosikletliler için airbag yelek

Hayat kurtaran yelek! Motosikletliler için airbag yelek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 14:32
Motosiklet kazalarındaki can kaybı son yıllarda bir hayli arttı. Bunun sebeplerinden biri de motosikletleri, bilinçsizce ve ekipmansız kullanmak. Kask olmazsa olmaz ancak montlar da oldukça önemli. Bu konuda son dönemde yapay zeka bile devreye girdi. Giyilebilir hava yastığı yelekler üretildi. Hava yastıklı motosiklet yelekleri tıpkı otomobillerde olduğu gibi kazalarda daha az hasar almayı sağlıyor.
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Hayat kurtaran yelek! Motosikletliler için airbag yelek
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