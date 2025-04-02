Hayat kurtaran yelek! Motosikletliler için airbag yelek

Motosiklet kazalarındaki can kaybı son yıllarda bir hayli arttı. Bunun sebeplerinden biri de motosikletleri, bilinçsizce ve ekipmansız kullanmak. Kask olmazsa olmaz ancak montlar da oldukça önemli. Bu konuda son dönemde yapay zeka bile devreye girdi. Giyilebilir hava yastığı yelekler üretildi. Hava yastıklı motosiklet yelekleri tıpkı otomobillerde olduğu gibi kazalarda daha az hasar almayı sağlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN