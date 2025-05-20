Hayaller villa gerçek boş arsa! Kooperatif yılan hikayesine döndü

Kooperatiften ev sahibi olmak 80'li ve 90'lı yılların en büyük trendlerinden biriydi. Ankara'da da yaklaşık 3 bin kişi, 20 yıl önce bir kooperatife ortak oldular. Arsa satın alındı, üzerine villa yapılacaktı. Ancak yıllardır bir çivi bile çakılmadı. Üyelere geçen yıl "altyapı yok" bahanesi üreten kooperatif yönetimi, bu sene başka bir bahane öne sürdü. Hak sahipleri ise eylemdeydi.

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