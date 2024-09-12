Hayali yolculuk çetesi çökertildi!

Tek kişilik bir çete; vize, konaklama hatta iş vaat ederek yurt dışına çıkmak isteyen onlarca kişiyi dolandırdı. Geçen hafta ATV Haber getirmişti ekrana. Başrolde yine aynı kişi var. O kişi meğer sadece yurt dışına çıkıp orada yaşamak isteyenleri kandırmamış. İşte tüm detaylar…

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