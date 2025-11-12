12 Kasım 2025, Çarşamba
Hayali 'inşaat demiri' satışıyla 19 milyon lira dolandırdılar; 22 tutuklama
Adana merkezli 23 ilde, hayali inşaat demiri satışıyla 12 inşaat firması sahibini 19 milyon lira dolandırdığı belirlenen çeteye üye 60 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, dolandırılan paranın izini, kurdukları 26 paravan şirket üzerinden kaybettirmeye çalıştıkları saptandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.