12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hayali 'inşaat demiri' satışıyla 19 milyon lira dolandırdılar; 22 tutuklama
Hayali ’inşaat demiri’ satışıyla 19 milyon lira dolandırdılar; 22 tutuklama

Hayali 'inşaat demiri' satışıyla 19 milyon lira dolandırdılar; 22 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 13:28
Adana merkezli 23 ilde, hayali inşaat demiri satışıyla 12 inşaat firması sahibini 19 milyon lira dolandırdığı belirlenen çeteye üye 60 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, dolandırılan paranın izini, kurdukları 26 paravan şirket üzerinden kaybettirmeye çalıştıkları saptandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hayali ’inşaat demiri’ satışıyla 19 milyon lira dolandırdılar; 22 tutuklama
Bir askerimizin daha naaşı bulundu!
Bir askerimizin daha naaşı bulundu!
Bozkurt’ta kayıp telefon bulunabilecek mi?
Bozkurt’ta kayıp telefon bulunabilecek mi?
Taksici ile yolcu arasında adres tartışması kamerada
Taksici ile yolcu arasında “adres tartışması” kamerada
Şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Kandemir’in acı haberi Ankara’ya ulaştı
Şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Kandemir’in acı haberi Ankara’ya ulaştı
Çine’deki hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı
Çine’deki hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı
TV binasına silahla giren şüpheli tutuklandı
TV binasına silahla giren şüpheli tutuklandı
Hayali şatıs! 19 milyonluk dolandırıcılık
Hayali şatıs! 19 milyonluk dolandırıcılık
Sultangazi’de yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı
Sultangazi'de yağış sonrası araçlar yolda mahsur kaldı
Restorona silahlı saldırı!
Restorona silahlı saldırı!
İşyerine ateş açıp kaydettiler!
İşyerine ateş açıp kaydettiler!
Yazlık lastikler 7 derecenin altında tehlike oluşturuyor
Yazlık lastikler 7 derecenin altında tehlike oluşturuyor
Fırıncının misafiri tilki oldu: Kömbe ikramını geri çevirmedi
Fırıncının misafiri tilki oldu: Kömbe ikramını geri çevirmedi
Daha Fazla Video Göster