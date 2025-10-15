Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti

Ankara’dan tatile giden 67 yaşındaki Necmettin Boran, havuzdan kaptığı enfeksiyon nedeniyle işitme yetisini tamamen kaybetti. Kulak Burun Boğaz uzmanları tarafından uygulanan cerrahi ve medikal tedavi ile Boran’ın enfeksiyonu kontrol altına alındı. Kemiğe implant işitme cihazı ile sağlığına kavuşan Boran, duyma yetisini büyük ölçüde geri kazandı. Oğlu Sinan Boran, tedavi sürecini anlatarak Prof. Dr. Davut Akduman ve ekibine teşekkür etti.

