15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti
Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti

Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 14:40
Ankara’dan tatile giden 67 yaşındaki Necmettin Boran, havuzdan kaptığı enfeksiyon nedeniyle işitme yetisini tamamen kaybetti. Kulak Burun Boğaz uzmanları tarafından uygulanan cerrahi ve medikal tedavi ile Boran’ın enfeksiyonu kontrol altına alındı. Kemiğe implant işitme cihazı ile sağlığına kavuşan Boran, duyma yetisini büyük ölçüde geri kazandı. Oğlu Sinan Boran, tedavi sürecini anlatarak Prof. Dr. Davut Akduman ve ekibine teşekkür etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti
Tuzla’da tersanesinde korkutan patlamada!
Tuzla'da tersanesinde korkutan patlamada!
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı
AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı
CHP’de yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!
CHP'de yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!
Türkiye’nin ilk Kırsal Uydu Kenti
Türkiye'nin ilk "Kırsal Uydu Kenti"
Sıfır Artık Forumu 17-19 Ekim’de İstanbul’da
Sıfır Artık Forumu 17-19 Ekim’de İstanbul’da
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş açıklaması
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Sevgilisi intihar savcılık cinayet dedi
Sevgilisi intihar savcılık cinayet dedi
Mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Mavi yengeç avlayan 2 şüpheli yakalandı
Düğün magandalarına yönelik operasyon!
Düğün magandalarına yönelik operasyon!
Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti
Havuzda enfeksiyon kaptı: Duyma yetisini kaybetti
Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk
Kapadokya’da özgürlüğe yolculuk
Daha Fazla Video Göster