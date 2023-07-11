Havuzda el, ayak ağız hastalığına dikkat! El, ayak ağız hastalığı nedir?

Yaz aylarının gelmesiyle havuz sezonu da açıldı. Ancak çocukların el ve ayaklarında çeşitli hastalıklar bulaşmaya başladı. Peki hastalıktan nasıl korunmalıyız? El, ayak ağız hastalığı nedir? İşte tüm merak edilenler…

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