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Havuzda el, ayak ağız hastalığına dikkat! El, ayak ağız hastalığı nedir?

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 14:56
Güncelleme:11.07.2023 14:57
Yaz aylarının gelmesiyle havuz sezonu da açıldı. Ancak çocukların el ve ayaklarında çeşitli hastalıklar bulaşmaya başladı. Peki hastalıktan nasıl korunmalıyız? El, ayak ağız hastalığı nedir? İşte tüm merak edilenler…
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