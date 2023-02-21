Havuz yapmak için kolon kesmişler!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, Hatay'da yıkılan lüks bir bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı. İddialara göre; binanın kolonları kesilerek zemin kata havuz yapıldı. Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen acılı vatandaş, "Müteahhit deprem sabahı kaçmış" ifadelerini kullandı.