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Havuz yapmak için kolon kesmişler!

İHA
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Giriş: 21.02.2023 15:29
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, Hatay'da yıkılan lüks bir bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı. İddialara göre; binanın kolonları kesilerek zemin kata havuz yapıldı. Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen acılı vatandaş, "Müteahhit deprem sabahı kaçmış" ifadelerini kullandı.
Havuz yapmak için kolon kesmişler!
Havuz yapmak için kolon kesmişler!
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