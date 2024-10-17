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Havayoluyla Lübnan'dan ilk tahliye

Havayoluyla Lübnan'dan ilk tahliye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:37
Türklerin Beyrut'tan tahliyesi sürüyor. Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türkler için ayarlanan uçak seferi Beyrut - Çukurova - İstanbul arasında gerçekleşecek 169 yolculu uçak saat 9'da Beyrut'tan havalanacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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