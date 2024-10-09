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Havaya rastgele ateş açtı; Olay anı güvenlik kamerasında

Havaya rastgele ateş açtı; Olay anı güvenlik kamerasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 23:48
Siirt'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A. çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak sığındığı bir iş yerinde yakalanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Salih A.’nın yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek caddede ilerlediği anlar yer aldı.
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