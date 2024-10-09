10 Ekim 2024, Perşembe
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Havaya rastgele ateş açtı; Olay anı güvenlik kamerasında
Siirt'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A. çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak sığındığı bir iş yerinde yakalanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Salih A.’nın yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek caddede ilerlediği anlar yer aldı.