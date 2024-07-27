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Havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaştılar! O 4 şahıs tutuklandı

Havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaştılar! O 4 şahıs tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 20:11
Adana'da av tüfekleriyle havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.
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Havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaştılar!
Havaya ateş açıp sosyal medyadan paylaştılar!
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