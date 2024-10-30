30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Havanın soğumasıyla soğan kebabı sezonu açıldı

Havanın soğumasıyla soğan kebabı sezonu açıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 12:02
Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden arasında yer alan soğan kebabı, havaların iyice soğumaya başlamasıyla büyük ilgi görüyor.
Marmaris’te yaban domuzu istilası
Marmaris'te yaban domuzu istilası
Narin’in babası Arif Güran A Haber’e konuştu!
Narin'in babası Arif Güran A Haber’e konuştu!
Havanın soğumasıyla soğan kebabı sezonu açıldı
Havanın soğumasıyla soğan kebabı sezonu açıldı
Adana’da gıda denetimlerinde 17 milyon 78 bin lira ceza
Adana'da gıda denetimlerinde 17 milyon 78 bin lira ceza
Ordu’da yumurta sektörü ayağa kalktı
Ordu’da yumurta sektörü ayağa kalktı
Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu
Gümrük Muhafaza ekipleri canlı hayvan kaçakçılığına engel oldu
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı!
Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı!
Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları
Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları
Adana’daki kebapçılarda et denetimi
Adana’daki kebapçılarda et denetimi
Komşunun kapısını çöplüğe çevirdi!
Komşunun kapısını çöplüğe çevirdi!
Ölü sandığı zehirli aslan balığı hastanelik etti
Ölü sandığı zehirli aslan balığı hastanelik etti
Önce ölü balıklar, şimdi yosun istilası
Önce ölü balıklar, şimdi yosun istilası
Daha Fazla Video Göster