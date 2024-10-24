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Havanın soğumasıyla birlikte aktarların 'grip' mesaisi başladı

Havanın soğumasıyla birlikte aktarların 'grip' mesaisi başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 10:36
Gaziantep'te havanın soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, başta tarihi Almacı Pazarı ve Kürkçü Hanı olmak üzere bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi.
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